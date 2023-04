So krass war der "Sing meinen Song"-Dreh für Nico Santos

Es gab ein großes Problem bei den Dreharbeiten von Sing meinen Song! Am 25. April 2023 tauschen deutsche Künstler endlich wieder ihre Songs untereinander. In der diesjährigen zehnten Staffel können sich LEA (30), Stefanie Kloß (38), Clueso (43), Nico Santos (30), Montez (29) und Alli Neumann darauf freuen, die eigenen Songs von ihren Kollegen zu hören. Doch so schön die ganze Show auch ist – Nico verriet Promiflash, mit welchen Hindernissen am Set bestimmt keiner gerechnet hat!

"Wir hatten eine große Spinnenplage – handgroße Spinnen", berichtete der "Play With Fire"-Interpret im Interview mit Promiflash. Ab und zu haben es sich die Tiere wohl auch auf dem Schoß des ein oder anderen Stars gemütlich gemacht. "Davon hatten wir so viele, dass wir jedes Mal dachten 'Oh mein Gott, schon wieder krasse Tiere'", erinnerte sich Nico weiter an die Dreharbeiten. Aber das waren natürlich nicht die einzigen Momente, an die sich der 30-Jährige erinnern wird. "Es gibt sehr, sehr lustige Momente. Wir hatten auch ein paar Patzer, das wird bestimmt gezeigt", brachte er ein.

In diesem Jahr nimmt Nico bereits zum zweiten Mal an der Musikshow teil. Im Jahr 2020 durfte er beispielsweise Lieder von seinen Kollegen MoTrip (35), Max Giesinger (34) und Milow (41) auf der Bühne zum Besten geben. Auch die Songwriterin und Sängerin LEA war in dieser Staffel schon mit am Start.

Instagram / singmeinensong.vox Der "Sing meinen Song"-Cast der zehnten Staffel

Getty Images Nico Santos in Berlin, November 2019

Getty Images Nico Santos bei der "Ein Herz für Kinder"-Gala 2022

