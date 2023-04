Allison Holker feiert erstes Ostern nach Stephen Boss' Tod

Er wird ganz besonders vermisst! Die amerikanische Tänzerin Allison Holker (35) und der DJ Stephen Boss (✝40) waren ganze neun Jahre glücklich verheiratet. Im Netz zeigten die Turteltäubchen offen ihre Liebe und teilten ihren Familienalltag mit ihren drei Kindern. Doch dann der Schock: Im Dezember vergangenen Jahres nahm sich Stephen das Leben. Im Netz teilte Allison jetzt Bilder des ersten Osterfestes ohne ihren geliebten Mann.

In ihrem neuen Instagram-Beitrag gibt die Blondine einen Einblick in den besonderen Feiertag, den sie zusammen mit ihren Kindern Zaia, Maddox und Weslie verbringt. "Frohe Ostern von meinen Babys", schreibt sie unter die Schnappschüsse, auf denen die Kleinen nach Ostereiern suchen. Die Kids strahlen dabei übers ganze Gesicht und halten stolz ihren Fund in die Kamera.

Erst kürzlich veröffentlichte die dreifache Mutter einen süßen Beitrag im Netz, indem sie ihren Kindern versprach, immer für sie da zu sein. "Meine Lieben, wir sind stärker, als wir es uns jemals vorstellen könnten. Wir sind ein starkes Team", schrieb sie unter die Schnappschüsse mit ihren Kids. "Ich liebe euch für immer und ewig", versprach sie außerdem.

Instagram / allisonholker Allison Holkers Kind mit einem Osterkorb

Instagram / allisonholker Allison Holker und Stephen "tWitch" Boss im Juni 2022

Instagram / allisonholker Allison Holker, Stephen "tWitch" Boss und die gemeinsamen Kinder

