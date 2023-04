Die Beckhams feiern Brooklyn und Nicolas ersten Hochzeitstag

Vor einem Jahr gaben sich Brooklyn (24) und Nicola Peltz-Beckham (28) das Ja-Wort. Am 9. April 2022 heirateten die zwei in Florida mit einer großen Party. Seitdem gab es um Nicola und ihre Schwiegermutter Victoria (48) immer wieder Zoff-Gerüchte, denen Nicola aber ein Ende setzte. Anlässlich des einjährigen Hochzeitstages gab es beim Beckham-Peltz-Clan zu Ostern eine Reunion. In einem süßen Post gratuliert Victoria dem verliebten Paar zum ersten Meilenstein!

Mit einem Schnappschuss der beiden Paare und einer Torte mit Bildern von Brooklyn und Nicola schließt sich auch die Vierfach-Mama über Instagram den Gratulanten an. "Es ist so besonders, dass wir euren ersten Hochzeitstag gemeinsam feiern! Wir lieben euch", erklärt Victoria unter dem Bild. Nicola bedankt sich sofort bei ihrer Schwiegermama in den Kommentaren zu dem Post: "Heute hat so viel Spaß gemacht! Wir lieben euch so sehr!"

Auch Nicola widmet ihrem Herzblatt einen Post zum ersten Hochzeitstag und teilt hier nicht nur ein Bild der beiden mit der zweistöckigen Torte, sondern auch das Bild mit David und Victoria. Zu den Schnappschüssen bemerkt die 28-Jährige: "Ich kann nicht glauben, dass ich vor einem Jahr vor den Altar getreten bin. Ich liebe dich so sehr, Schatz! Ich liebe es, deine Frau zu sein, ich kann mir mein Leben ohne dich nicht mehr vorstellen!"

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz

Brooklyn Beckham und Nicola Peltz feiern ihren ersten Hochzeitstag

Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham bei der "Welcome to Chippendales"-Premiere, 2022

