GNTM-Nachzüglerinnen: Deshalb flossen bei Anya die Tränen

Anya Elsner erklärt ihre Sicht der Dinge. Die Germany’s next Topmodel-Kandidatin polarisiert mit ihrem Verhalten stark. Die Beauty aus Berlin geriet bereits mit einigen Kandidatinnen aneinander und kommt auch bei den Zuschauern nicht unbedingt gut an. Dass sie sich dann in der achten Folge stark über die Nachzüglerinnen ärgerte, spielte ihr auch nicht unbedingt Sympathiepunkte ein. Nun erklärt Anya ihre Missgunst im Promiflash-Interview.

Gegenüber Promiflash erklärt Anya ihre emotionale Reaktion auf die Nachrückerinnen. Sie habe es geärgert, dass die Top Ten eigentlich schon zum Greifen nah war – dann seien sie plötzlich statt 13 Models wieder 19 gewesen. "Für mich war das ein Gefühl, als würde ich wieder von vorne anfangen. Die Neuzugänge können nichts dafür, dennoch konnte ich meine Emotionen nicht zurückhalten und musste weinen, weil wir schon so viel mitgemacht haben und die Neuen dazu geplatzt sind", veranschaulicht die zahnmedizinische Fachangestellte ihre Gefühle.

Dass Anya für ihr Benehmen viel Gegenwind bekommt, geht an ihr nicht spurlos vorbei. "Ich habe dermaßen viel Hate bekommen in einem ganz starken Ausmaß! Im Sekundentakt bekam ich hasserfüllte Nachrichten, die mir auch teilweise nahegingen", gibt sie preis – sie versuche oft, sich die Kommentare nicht durchzulesen.

Anzeige

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, GNTM-Kandidatin 2023

Anzeige

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, GNTM-Kandidatin 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de