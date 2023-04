Jeremy Renners Mutter las im Krankenhaus Stephen-King-Bücher

Alles für die Genesung! Jeremy Renner (52) hatte Anfang des Jahres einen schrecklichen Unfall. Mit mehr als 30 Knochenbrüchen und einer gequetschten Lunge landete der Marvel-Darsteller für mehrere Wochen im Krankenhaus. Aber Jeremy konnte sich wieder aufrappeln! Nun gewährt der Schauspieler seinen Fans einen Einblick in die Zeit im Krankenhaus und in den Genesungsprozess: Das tat Jeremys Mutter in den ersten Wochen nach seinem Unfall!

Im Rahmen des Jeremy Renner – A Story of Terror, Survival and Triumph-Specials spricht der Schauspieler mit der Journalistin Diane Sawyer (77) auch über seinen wochenlangen Krankenhausaufenthalt. "Meine Mutter las mir vor, während ich noch mit Schmerzen in Bett lag. Aber sie versuchte, Horrorbücher von Stephen King wie Dr.-Seuss-Geschichten klingen zu lassen", erklärt Jeremy lachend. Seine Mutter Valerie habe nur gewollt, dass er ihre Stimme hört, der Inhalt des Buches sei in dem Moment egal gewesen.

Seine Familie erkannte recht schnell, dass er sich ins Leben zurückkämpfen werde. "Ich schrieb ihnen eine Notiz. Die fing an mit 'Heilige Sch****', da mussten alle lachen und sagten: 'Seine Persönlichkeit ist noch da, es wird alles gut werden'", erinnert Jeremy sich zurück. Seine Familie zu sehen, sei einer der ersten Eindrücke gewesen, als er wieder bei Bewusstsein war.

