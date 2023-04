Moderne PR: Zu Charles' Krönung gibt es neues Twitter-Emoji

In knapp drei Wochen ist es so weit! König Charles III. (74) wird offiziell zum König des Vereinigten Königreiches gekörnt. Nach und nach werden mehr Pläne für das Event des Jahrzehnts bekannt. Die Strecke zur Krönung wird im Vergleich zur Krönung von Queen Elizabeth II. (✝96) 1953 stark verkürzt, um das Event zu beschleunigen. Der Palast möchte moderner werden und die Royals in einem anderen Licht präsentieren. Daher werden auch die sozialen Medien mit in die Feierlichkeiten eingespannt!

Über Twitter gibt der Palast immer mehr Pläne und Besonderheiten zur anstehenden Krönung preis. Anlässlich der Feierlichkeiten wird es auf der Plattform ein extra angelegtes Twitter-Emoji geben. Dieses wird neben den englischen Hashtags für Krönung, Krönungswochenende, Krönungskonzert, Krönungsessen und Große-Helfer-Aktion auftauchen. Das Emoji ist an die St. Edwards Krone angelehnt, mit der Charles zum König gekrönt wird.

Die Verwendung eines besonderen Emojis für royale Hashtags ist aber nicht ganz neu. Bereits zur Feier zum 70-jährigen Thronjubiläum der verstorbenen Queen gab es auf Twitter ein Emoji. Für diesen Anlass dekorierte ein Corgi, die Lieblingshunderasse der Queen, mit der St. Edwards Krone auf dem Kopf verschiedene Hashtags.

