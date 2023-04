Nach Unfall: Jeremy Renner tollt mit seiner Tochter herum

Jeremy Renner (52) genießt die Zeit mit der Familie. Für den Schauspieler startete das Jahr mit einer Tragödie: Er rettete seinen Neffen vor einer Schneeflugmaschine, geriet dabei aber selbst unter das Fahrzeug. Mit mehr als 30 Knochenbrüchen wurde der Marvel-Star ins Krankenhaus gebracht, die Genesung nahm mehrere Wochen in Anspruch. Mittlerweile geht es dem Action-Helden wieder besser: Jeremy wurde mit seiner Tochter Ava im Freien gesichtet.

Wie Bilder bei DailyMail zeigen, genoss der "Hawkeye"-Darsteller einen Tag mit seinem Sprössling: Der 52-Jährige cruiste in einer hellen, kurzen Jeans, einem weißen T-Shirt sowie einer grauen Cap lässig auf einem Roller herum. Seine Tochter begleitete ihren Papa in einem schwarzen Zweiteiler zu Fuß. Dabei wirkte es so, als ob die beiden jede Menge Spaß hatten.

Bereits vor wenigen Tagen wurde Jeremy in einem Freizeitpark gesichtet: Gemeinsam mit seiner Familie hat er einen Tag in dem Magic Mountain Vergnügungspark in Kalifornien verbracht. Da der Schauspieler aber noch immer geschwächt von dem Unfall ist, schlitterte in einem elektrischen Scooter durch den Park.

Anzeige

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner, Schauspieler

Anzeige

Getty Images Jeremy Renner im November 2021

Anzeige

Instagram / jeremyrenner Jeremy Renner, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de