Rote Fingernägel: Prinzessin Kate bricht royales Protokoll!

Prinzessin Kate (41) bekennt Farbe! In Sachen Stil und Fashion ist sie wohl die Royal, der Millionen von Frauen gerne nacheifern. Egal, was die Gattin von Prinz William (40) trägt, wird zum modischen Hingucker. Doch in Sachen Beauty hält sich die dreifache Mutter eher zurück. So präsentiert sie sich bei beinahe jedem Termin mit eher natürlichem Make-up und ganz ohne Nagellack. Nun zeigte sich Kate aber mit roten Fingernägeln!

Am Sonntag besuchte Kate zusammen mit William und ihren Kindern Prinz George (9), Prinzessin Charlotte (7) und Prinz Louis (4) den traditionellen Ostergottesdienst. Dem Anlass entsprechend präsentierte sich die royale Fashionista wieder total stylish. Die 41-Jährige trug ein royalblaues Mantelkostüm, den dazu passenden Faszinator – und rote Fingernägel! Seit ihrer Heirat mit William dürfte es das erste Mal sein, dass sie sich mit einer solch auffälligen Maniküre zeigt. Ein Verbot von knalligem Nagellack soll es im Palast zwar nicht offiziell geben, doch die Queen habe dezente, natürliche Farben bevorzugt.

Neben Kate warf sich auch ihre Familie elegant in Schale. William machte in seinem dunkelblauen Smoking eine tolle Figur – George eiferte seinem Vater mit seinem Anzug nach. Der kleinen Louis trug zu seinem Jackett hingegen niedliche blaue Shorts. Prinzessin Charlotte hatte sich besonders schick gemacht. Sie strahlte in einem süßen Blümchenkleid – ihre Haare hatte sie geflochten und mit einer Schleife zusammen gebunden.

Getty Images Prinzessin Kate im März 2023

Getty Images Prinz William, Prinzessin Kate und ihre drei Kinder George, Charlotte und Louis, 2023

Getty Images Prinzessin Kate und Prinzessin Charlotte im April 2023

