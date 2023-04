Sexy Oster-Bunny: Cathy Hummels posiert mit Hasenöhrchen

Cathy Hummels (35) lässt es am Osterwochenende krachen! Die Kampf der Realitystars-Moderatorin teilt auf Social Media immer wieder ein paar Eindrücke aus ihrem Privatleben. So hält die Influencerin ihre Fans immer auf dem Laufenden, wenn es um wichtige Themen wie beispielsweise ihren Umzug geht. Auch zu Ostern meldete sie sich – zu diesem besonderen Anlass verkleidete Cathy sich als sexy Bunny!

Auf Instagram teilte Cathy eine Fotostrecke, auf der sie in einem ziemlich knappen Häschenkostüm zu sehen ist: Ihr Sportoutfit hat die Blondine mit kuscheligen Häschenohren und einem Fellpuschel am Po gepimpt. "Ich wünsche euch von Herzen frohe, liebevolle, sonnige und sportliche Ostern. Wir sind viel draußen und ich trainiere fleißig. Habe so viel Spaß am Training wie nie. Und am Verkleiden", schrieb sie dazu.

Die Reaktionen auf den Post waren allerdings ziemlich durchwachsen. Einige Fans zeigten sich höchst kritisch – andere wiederum feierten den Look in der Kommentarspalte total. "Wow, was für ein sexy Bunny" oder "So ein süßer Osterhase", schrieben einige Nutzer dazu.

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels an Ostern 2023

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de