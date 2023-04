Stolzer Papa: König Charles schrieb Harry in Kindheit Briefe

Prinz Harrys (38) Verhältnis zu seinem Vater König Charles (74) ist derzeit angespannt. Bereits in der Netflix-Doku "Harry & Meghan" hatten der Royal und seine Ehefrau Herzogin Meghan (41) ganz schön aus dem Nähkästchen geplaudert. Den großen Knall gab es jedoch erst nach der Veröffentlichung von Harrys Memoiren. Darin verrät der Prinz nämlich so einige pikante Details aus seinem privaten Umfeld – so auch über den amtierenden Monarchen. Harry findet jedoch auch liebe Worte für seine Familie und erinnert sich an ganz besondere Momente mit seinem Vater!

Obwohl der Rotschopf in "Reserve" davon schreibt, dass er und sein Vater "weitgehend nebeneinanderher lebten", so haben sie doch auch gute gemeinsame Momente gehabt. "Gelegentlich nach einem langen, mehrgängigen Abendessen ging ich nach oben und fand einen Brief unter meinem Kopfkissen. Darin stand dann, wie stolz er auf dieses oder jenes Getane oder Erreichte sei", schwärmt Harry. Zwar habe er sich sehr darüber gefreut, doch gleichzeitig habe er sich auch gefragt, warum Charles ihm dies nicht mitteilte, als er ihm "unmittelbar gegenübersaß".

Trotz des zerrütteten Verhältnisses soll Charles seinen jüngsten Sohn und dessen Frau zu seiner Krönung am 6. Mai eingeladen haben. Eine feste Zusage des in den USA lebenden Paares gibt es bislang jedoch nicht. Royal-Experte Alexander Larman erklärte gegenüber Us Weekly, dass es für eine Versöhnung wichtig sei, dass Harry diese Einladung annimmt. "Wenn er nicht hingeht, sagt er fast: 'Ich will mit meiner Familie keine Beziehung haben'", äußerte er sich.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry im März 2023

Anzeige

ActionPress Prinz Charles und Prinz Harry, April 2019

Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan mit Prinz Harry in New York, September 2021

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de