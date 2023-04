Süße 16: Prinzessin Ariane der Niederlande hat Geburtstag!

Im niederländischen Königspalast gibt es heute etwas zu feiern! Bereits seit 2002 sind König Willem-Alexander (55) und seine Frau Königin Máxima (51) ein Herz und eine Seele. Die beiden sind stolze Eltern von drei Mädchen – Prinzessin Catharina-Amalia (19), Prinzessin Alexia Laurentien (17) und Prinzessin Ariane (16). Im Netz beweisen das Königspaar und sein Nachwuchs stets ihre Qualitäten als Bilderbuchfamilie. Heute steht aber jemand Bestimmtes im Vordergrund: Nesthäkchen Ariane hat Geburtstag!

Via Instagram teilte der niederländische Palast zu Arianes Ehrentag ein neues Porträt. Auf diesem strahlt die 16-Jährige ganz selbstischer in die Kamera. Was auf dem Schnappschuss auffällt: Die Tochter von Königin Maxima hat noch mal einen richtigen Satz gemacht und sieht mit ihren 16 Jahren schon ganz schön erwachsen aus. Ihren Geburtstag wird Ariane bestimmt mit ganz viel Geschenken, Kuchen und im Kreise ihrer Liebsten verbringen.

Während Ariane noch zur Schule geht, hat ihre ältere Schwester bereits ein neues Kapitel aufgeschlagen. Allerdings muss Amalia ihr Studium von zu Hause ausüben. Eigentlich war es so geplant gewesen, dass die 19-Jährige in Amsterdam Politik, Psychologie, Recht und Wirtschaft studiert. Doch eine Drogenmafia soll angeblich geplant haben, die niederländische Thronfolgerin zu entführen.

