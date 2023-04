Trotz Trennung: Jannik Kontalis möchte weiterhin Vater sein

Er will Snow nicht verlieren! Influencer Jannik Kontalis und Realitystar Yeliz Koc (29) lernten sich in der Kuppelshow Make Love, Fake Love kennen und lieben. Kurze Zeit später zeigten sich die Turteltäubchen verliebt im Netz und teilten ihren Familienalltag mit Yeliz' Tochter Snow. Doch die rosige Phase scheint vorüber, denn nach Fremdgeh-Gerüchten tragen die beiden einen wahren Rosenkrieg aus. In einem Statement stellt Jannik jetzt klar: Er möchte trotz der Trennung weiterhin die Vaterrolle für Snow übernehmen.

"Egal, was mit uns passiert, Snow kann da nichts dafür", stellt der 27-Jährige in seinem neusten Instagram-Video klar, indem er auf die kursierenden Gerüchte eingeht. Trotz der Trennung von Yeliz hat Jannik einen großen Wunsch: "Ich würde sehr gerne für immer die Vaterrolle übernehmen. Der für sie sein, den sie nicht hat." Ob seine Verflossene das zulasse, wisse der Hottie jedoch nicht. "Ich liebe Snow über alles, ich kann nicht ohne sie", erklärt er.

Bereits während der Beziehung machte Jannik deutlich, dass er seine Vaterrolle liebe. "Ich bin jetzt einfach Daddy und ich liebe es so sehr! [...] Und ich sage euch ehrlich, mir ist es völlig egal, ob sie mein Eigenes ist oder nicht", betonte er im Netz. Denkt ihr, Yeliz wird ihm den Kontakt zu Töchterchen Snow erlauben? Stimmt unten ab!

