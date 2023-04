Wollte König Charles III. Harry die Royal-Titel entziehen?

Wäre König Charles (74) bereit, so weit zu gehen? Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (✝96) im vergangenen September war es in der britischen Königsfamilie turbulent zur Sache gegangen. Der Grund dafür waren Prinz Harry (38) und seine Gattin Herzogin Meghan (41). In Interviews, einer eigenen Doku und in einem Buch hatten die beiden schwere Vorwürfe gegen die UK-Royals erhoben. Viele Fans waren sich danach einig, dass Harry es ähnlich wie Prinz Andrew (63) ergehen sollte – ihm sollten seine Titel entzogen werden. König Charles soll darüber tatsächlich nachgedacht haben!

Wenn man dem britischen Royal-Experten Robert Jobson Glauben schenken mag, dann dachte der 74-Jährige tatsächlich darüber nach, diesen drastischen Schritt zu gehen. "Die Idee, Harry seinen Titel als Herzog von Sussex zu entziehen, wurde auf höchster Ebene diskutiert", heißt es in seinem neuen Buch "Unser König". Hinter den Palastmauern habe man intensiv über Harry und seine Skandale diskutiert – letztlich habe Charles aber klipp und klar seine Meinung zu dem Thema geäußert. "Der König soll nicht dafür sein, aber andere hochrangige Royals sind nicht weniger nachsichtig", schreibt der Autor weiter.

Ob Harry in Begleitung seiner Frau Meghan zu Charles' Krönung kommen wird, ist derweil immer noch ein Rätsel. Vor wenigen Tagen war die Liste der Royals geleakt worden, die sich am Krönungstag auf dem Balkon des Buckingham Palace platzieren werden. Die Sussexes sollen dabei nicht bedacht worden sein – wie es bei der Krönungszeremonie aussieht, ist noch nicht bekannt.

Getty Images König Charles im Bundestag, 2020

Getty Images Prinz Charles und Prinz Harry im Februar 2018

Getty Images Die britischen Royals auf dem Balkon des Buckingham Palace, 2018

