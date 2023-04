Yeliz Koc oder Jannik: Auf welcher Seite stehen die Stars?

Zu wem halten die Promis? Seit einigen Tagen sorgt das Trennungsdrama von Yeliz Koc (29) und Jannik Kontalis für Schlagzeilen. Offenbar trennte das Paar sich am Wochenende – direkt danach hatte der TikToker etwas mit einer anderen Frau. Die Influencerin schoss deswegen heftig gegen ihren Ex im Netz und konfrontierte ihn mit noch mehr Anschuldigungen. Der feuerte mit einem XXL-Statement zurück. Auch diverse Promis äußerten inzwischen ihre Meinung zu dem Thema – aber wem stärken sie den Rücken?

Die gesamte Angelegenheit rief unfassbare viele Reaktionen hervor – alleine unter Janniks Instagram-Statement kommentierten unzählige Menschen. Dabei stellten sich viele auf die Seite des Muskelmanns. "Stark", kommentierte unter anderem das Model Benjamin Melzer. Auch die Reality-TV-Bekanntheit Sandra Janina (23) ergriff Partei für Jannik: "Nach der Sache mit Jimi kann man Yeliz doch gar nicht mehr ernst nehmen. Ich hoffe, du bist nicht ihre nächste Plattform für ihr bisschen Fame", schrieb sie und spielte dabei auf den öffentlichen Rosenkrieg mit Yeliz' Ex Jimi Blue Ochsenknecht (31) an.

Jedoch nahmen einige die Brünette auch ein wenig in Schutz. "Ich will mich nicht involvieren in etwas, was mich nichts angeht. Aber man sieht daran, dass man sich wirklich in jedem Menschen täuschen kann. Mir tut es für sie sehr, sehr leid und [ich] kann mir vorstellen, dass sie jetzt noch weniger Vertrauen in die Männerwelt hat", zeigte Gerda Lewis (30) sich in ihrer Story zum Beispiel diplomatisch.

Anzeige

Instagram / benjaminryanmelzer Benjamin Melzer

Anzeige

Instagram / sandra_janina_ Sandra Janina, Reality-TV-Star

Anzeige

Instagram / gerdalewis Gerda Lewis, Influencerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de