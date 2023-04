"Aufregung bleibt": Ana Ivanović freut sich auf drittes Kind

Ana Ivanović (35) fiebert der Geburt entgegen. Die ehemalige Tennisspielerin und ihr Mann Bastian Schweinsteiger (38) verkündeten im Februar dieses Jahres eine freudige Neuigkeit: Sie erwarten ein Baby! Damit bekommen ihre beiden Söhne Luca und Leon ein weiteres Geschwisterchen: Ob sich die Jungs auf einen Bruder oder eine Schwester freuen dürfen, wissen sie bislang aber noch nicht. Doch ganz egal, was es wird – Ana ist auch bei Baby Nummer drei noch immer aufgeregt!

Auf Instagram teilt die Ex-Sportlerin ein Bild von sich, auf dem sie lächelnd in die Kamera sieht. Ihren engen, grauen Strickpullover trägt die Beauty auf einer Seite schulterfrei, aber dennoch lenkt ihre deutlich sichtbare Babykugel den Blick auf ihre Körpermitte. Obwohl die bald dreifache Mama auf dem Foto einen gelassenen Eindruck macht, empfindet sie wohl das Gegenteil, wie sie in der Bildunterschrift erklärt: "Mit einem Schwangerschaftshirn kann man viele Dinge vergessen, aber die Aufregung bleibt immer."

Wie sehr sich Ana auf ihr Baby freut, machte sie bereits vor wenigen Wochen mehr als deutlich. "Manche Dinge fangen klein an, manche groß. Aber manchmal ist das Kleinste das größte Glück", schrieb die Frau von Bastian zu einem Bild von sich. Die Aufnahme zeigt die Beauty in einem braunen, engen Kleid, in dem sie ihren Schwangerschaftsbauch präsentiert.

Instagram / anaivanovic Bastian Schweinsteiger und seine Frau Ana Ivanović

Instagram / anaivanovic Ana Ivanović, Frau von Bastian Schweinsteiger

Instagram / anaivanovic Ana Ivanovic im März 2023

