Beruf unwichtig: Das lernte Mickie Krause nach Krebsdiagnose

Mickie Krause (52) ist dankbarer denn je! Seit der Schock-Diagnose Blasenkrebs im vergangenen Jahr in der Vox-Sendung Showtime of my Life – Stars gegen Krebs, denkt der sonst so lebensfrohe Partyschlagersänger auf einmal ganz anders über sein Leben nach. Seit September 2022 ist der 52-Jährige nun tumorfrei. Auch strotzte er bei seinem Bühnen-Comeback am Ballermann wieder voller Kraft. Dennoch ist dem Malle-Star infolge der schlimmen Diagnose jetzt bewusst geworden: Der Beruf kann warten!

Im Interview mit RTL erklärt der Sänger wehmütig, "wie unwichtig auch der Beruf sein kann, obwohl ich ihn liebe und er meine Leidenschaft ist. Ich habe 25 Jahre Vollgas gegeben. [...] Es reicht auch, wenn man mal einen Gang zurückschalten kann." Der Krebs habe Mickie die Augen geöffnet. "Ich bin insgesamt dankbarer und nicht mehr ganz so jobgeil, wie es vorher der Fall war", beteuert der einstige König von Mallorca.

Bis heute geht es Mickie gesundheitlich sehr gut. Im Interview erzählt der Sänger, dass er letztens erst zur Kontrolluntersuchung in der Charité gewesen und nach wie vor tumorfrei sei. "Ich hoffe, das bleibt so", macht der Zweifach-Papa deutlich.

Anzeige

Instagram / mickie_krause_official Mickie Krause, Musiker

Anzeige

Getty Images Mickie Krause, Sänger

Anzeige

Getty Images Mickie Krause, November 2021

Anzeige

Seid ihr der selben Meinung wie Mickie, dass der Beruf nicht alles im Leben ist? Jaa, auf jeden Fall! Nee, ich kann das gar nicht verstehen! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de