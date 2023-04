Eindeutig: Fans stehen im Yeliz-Drama hinter Jannik Kontalis

Die Fans haben eine klare Meinung! Yeliz Koc (29) und Jannik Kontalis hatten sich in der Show Make Love, Fake Love kennen und lieben gelernt. Doch am vergangenen Wochenende folgte dann die Überraschung: Die einstigen Turteltauben sind getrennt. Im Netz machen die beiden sich seither gegenseitig Vorwürfe. Die Mutter einer Tochter behauptete, dass der 27-Jährige sie betrogen habe. Die Promiflash-Leser haben eine klare Meinung, wem sie in dem Streit glauben!

In einer Promiflash-Umfrage [Stand: 11. April, 10:20 Uhr] bekommt Jannik 4.727 der 7.440 Stimmen. Der 27-Jährige überzeugt mit seiner Version der Geschehnisse also ganze 63,5 Prozent der Teilnehmer. Lediglich 2.713 Personen und damit 36,5 Prozent glauben hingegen, dass Yeliz die Wahrheit sagt.

Auch unter einem Promiflash-Beitrag auf Instagram zeichnet sich dieses Meinungsbild ab. Zahlreiche Kommentare spielen auf die früheren ebenso öffentlich ausgetragenen Trennungen der TV-Bekanntheit an: "Nun ja, drei Kerle haben es nicht lange mit ihr ausgehalten oder On-off-Beziehung und erzählen Ähnliches über sie, wie anstrengend sie ist." Ein User geht sogar so weit und unterstellt der 29-Jährigen: "Yeliz ist beziehungsunfähig..." Ein weiterer meint: "Jannik kommt viel mehr glaubwürdiger rüber als sie."

