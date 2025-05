Jannik Kontalis stellt klar: Er wandert nicht nach Dubai aus

Jannik Kontalis hat sich auf Instagram klar dazu bekannt, wo er sich wirklich zu Hause fühlt – und das ist nicht etwa in der Glamour-Metropole Dubai. Der bekannte Reality-TV-Star teilt regelmäßig Eindrücke von seinen Reisen mit seinen Followern und hat auch ein paar Tage in der Wüstenstadt verbracht. Doch nach vier Tagen Luxus, Skyline und Sonne zieht der ehemalige Make Love, Fake Love-Gewinner ein klares Fazit: Dubai mag beeindruckend sein, aber als festen Wohnsitz kann er sich die Stadt nicht vorstellen.

In seiner Story auf Social Media erklärte Jannik, dass ihm das Großstadtleben auf Dauer einfach nicht entspricht. Er brauche die Natur und das Landleben, die ihn seit jeher geprägt haben. "Bin einfach im Herzen noch immer der Junge vom Lande, und ich brauche dieses stinknormale Landleben – Kühe auf der Wiese und Wälder um mich herum", stellte der Realitystar eindeutig klar. Trotz aller Begeisterung für Reisen und fremde Orte bleibt Jannik seinen Wurzeln treu und zeigt damit, dass für ihn Authentizität wichtiger ist als Statussymbole.

Jannik ist seit einigen Wochen wieder Single – das Liebescomeback mit Yeliz Koc (31) scheiterte. Auf Instagram deutete der Muskelmann an, es zu bereuen, der Liebe eine zweite Chance gegeben zu haben. Trübsal scheint Jannik dennoch nicht zu blasen: In einer Fragerunde verriet er, wie er sich die ideale Frau an seiner Seite vorstellt. "Habe keine hohen Ansprüche, aber: Nicht eklig mit seinem Partner reden. Nicht den ganzen Tag abgef*ckt durch die Gegend laufen und schlechte Laune haben. Keine Tatsachen verdrehen und lügen", erklärte er offen.

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im April 2025

Katrin Hautner / ActionPress Yeliz Koc und Jannik Kontalis, Realitystars

