Ausgelutschte Geschichten: Laura Peuker schießt gegen Yeliz

Seit ihrer gemeinsamen Zeit bei Prominent getrennt brennt zwischen Laura Peuker und Yeliz Koc (31) die Luft. Immer wieder schießen die beiden Reality-TV-Teilnehmerinnen gegeneinander – zuletzt stichelte Laura auf dem Bild-Renntag gegenüber Promiflash gegen ihre TV-Kollegin, nachdem diese sich öffentlich über die Teilnahme von Lauras Ex an Are You The One – Reality Stars in Love ausgelassen hatte. "Das war absolut unnötig. Sie wollte mich jetzt einfach provozieren und hat mal wieder irgendeinen Artikel gesucht, weil Yeliz sich immer Leute suchen muss, auf die sie ihre Stories aufbaut. Weil ihre Geschichten einfach ausgelutscht sind", wettert Laura.

Während Yeliz mit ihrem Ex Jannik Kontalis an Prominent getrennt teilnahm, setzte sich Laura dort mit ihrem ehemaligen Partner Jonny Jaspers auseinander. Dass Yeliz nun Lauras und Jonnys Vergangenheit in den Streit mit hineinzieht, macht die Ex On The Beach-Bekanntheit nur noch wütender: "Sie war ja mit vor Ort bei 'Prominent getrennt' und sie weiß vieles. Und wenn man darauf noch mal Bezug nimmt, dann ist es viel abartiger." Sie erklärt außerdem, dass sie eigentlich immer versuche, sich von Menschen, die sie nicht leiden könne, nicht provozieren zu lassen. Bei Yeliz habe sie sich aber nicht zurückhalten können: "Das ist typisch Yeliz. Das werden die Leute noch selber erfahren und sehen."

Doch was war eigentlich der Auslöser für den Streit? Während die Fans sehnsüchtig auf die Ausstrahlung der besagten "Prominent getrennt"-Staffel warten, machten die 31-Jährige und ihr On-off-Partner Jannik bereits vor einigen Monaten öffentlich, dass sie während der Dreharbeiten wieder zueinandergefunden hatten. Für Laura war dieser "Spoiler" ein absolutes No-Go. "Ich finde es für die Zuschauer immer total unfair, deswegen halte ich mich jetzt auch bedeckt. Ich dürfte natürlich auch was zu meinem Beziehungsstatus sagen, aber ich mache es extra nicht", kritisierte sie Yeliz vergangenen Februar im Promiflash-Interview. Durch Jonnys AYTO-Teilnahme wurde nun jedoch auch ihr Beziehungsstatus gelüftet.

Laura Peuker, Reality-TV-Kandidatin

Yeliz Koc, Realitystar

