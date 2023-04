Trotz Unterhaltsstreits: Olivia Wilde mit Ex Jason unterwegs

Olivia Wilde (39) und Jason Sudeikis (47) legen für ihre Kids ihren Rechtsstreit beiseite! Vor etwa drei Jahren gaben die Regisseurin und der Schauspieler bekannt, dass sie von nun an wieder getrennte Wege gehen. Seitdem liefern sie sich einen bitteren Streit um das Sorgerecht für ihre gemeinsamen Kinder. Zuletzt behauptete Olivia sogar, dass ihr Ex gar keinen Unterhalt für Daisy (6) und Otis (8) zahlt. Für ihren Nachwuchs legen Olivia und Jason das Kriegsbeil aber kurzzeitig zur Seite!

Das zeigen jetzt die Bilder, die Mail Online vorliegen: Gemeinsam feuerten die 39-Jährige und der "Wir sind die Millers"-Star Söhnchen Otis bei einem Fußballspiel in Los Angeles an. Olivia trug dabei eine dunkle Latzhose und einen Strohhut, während sich Jason für einen lässigen Hoodie entschied, den er mit einer Cap und einer blauen Jeans kombinierte.

"Jason zahlt derzeit keinen Unterhalt an mich, obwohl ich über meinen Anwalt darum gebeten habe, dass wir uns auf einen vorläufigen Unterhaltsbetrag einigen", zitiert The Blast Olivia aus aktuellen Gerichtsdokumenten. Angeblich soll die Ex von Harry Styles (29) "100 Prozent der Kosten für die Betreuung der Kinder" tragen, wenn sie bei ihr sind. Da der Schauspieler viel mehr verdiene, fordere sie nicht nur eine angemessene Unterhaltsregelung, sondern auch rund 470.000 Euro, um ihre Anwältin zu bezahlen.

