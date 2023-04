Wie Profis: Cathy Hummels trainiert mit Sohn Ludwig Fußball

So cool präsentiert sich Cathy Hummels (35) als Mutter! Die Influencerin war im Jahr 2018 Mama von einem Sohn geworden – ihre Ehe mit Mats Hummels (34), der Vater von ihrem Jungen Ludwig, zerbrach im Jahr 2021. Der Nachwuchs der beiden ist inzwischen fünf Jahre alt und möchte seinem Vater offensichtlich etwas nacheifern. Als Mutter macht die 35-Jährige dies natürlich möglich. Cathy spielt mit Ludwig Fußball und zeigt das ganz stolz im Netz.

Auf ihrem Instagram-Kanal postete die Moderatorin am Montag eine Bildreihe, auf der sie sich stolz mit ihrem Sohn im Garten zeigt. Dabei posiert das Mama-Sohn-Duo vor einem kleinen Spielzeugtor und Cathy stellt ihren Fuß ziemlich cool auf einem Fußball ab. "Ludis Mom und Torwart-Trainerin. Ich wurde offiziell engagiert", schrieb sie belustigt unter die Aufnahmen. Dabei sieht der 5-Jährige so aus, als würde er voll in seinem Element sein.

Obwohl die Scheidung von Mats und Cathy im vergangenen Jahr endgültig vollzogen worden ist, steht bei ihnen die Erziehung ihres Sohnes an erster Stelle. Erst im vergangenen Monat haben sie bei einem Shoppingtrip bewiesen, dass sie noch gut miteinander auskommen. "Oh Gott, ja – geschieden, aber immer noch cool miteinander!", kommentierte sie das.

Instagram / cathyhummels Ludwig Hummels und Cathy Hummels im März 2023

Instagram / cathyhummels Ludwig mit Cathy Hummels

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels mit ihrem Sohn Ludwig, Dezember 2022

