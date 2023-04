Annäherungsversuch: Kommt Prinz Harry deswegen zur Krönung?

Hofft Prinz Harry (38) auf Versöhnung? In den vergangenen Wochen war heftig spekuliert worden, ob König Charles' (74) jüngster Sohn zu seinem großen Tag nach London kommen wird. Die Annahmefrist der Zusagen war mit dem 3. April eigentlich bereits verstrichen. Doch nun ist klar: Harry kommt zur Krönungszeremonie seines Vaters, allerdings ohne Herzogin Meghan (41). Experten glauben, dass der Wahlamerikaner sich seiner Familie so wieder annähern möchte!

Gegenüber Mirror berichtete ein Palast-Insider nun, dass der Bruder von Prinz William (40) vor allem aus einem bestimmten Grund zur Krönung kommt. "Aus Sicht der Krisenkommunikation würde dies signalisieren, dass Harry die Temperatur von Konflikten und Mediendramen senken will", erklärte der Informant. Harry und Meghan hätten sich mit ihrer Entscheidung dieses Mal für "den Weg des geringsten Konfliktes" entschieden. Denn laut der Quelle sei es auch nur vernünftig, dass die Herzogin in ihrer Wahlheimat Kalifornien bleiben werde.

Dass Harry am 6. Mai in London und nicht in den USA sein wird, halten viele Experten für ein deutliches Zeichen. Denn an dem Tag findet nicht nur die Krönung von Charles statt, sondern auch der Sohn des 38-Jährigen Prinz Archie (3) feiert seinen Geburtstag. Deswegen wird erwartet, dass Harry nach dem Krönungstag direkt wieder abreisen wird.

Anzeige

Getty Images Prinz Harry, Prinz Charles und Prinz William im Februar 2014

Anzeige

Getty Images Prinz William, Prinz Harry, Herzogin Meghan und Prinz Charles im März 2019

Anzeige

HSH Alexi Lubormirski Prinz Harry und Herzogin Meghan mit ihren Kindern Archie und Lilibet

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de