"Das wäre mir neu": Scott Sinclair verneint Liebes-Comeback

Bei Schauspielerin Helen Flanagan (32) und Fußballer Scott Sinclair ist wohl alle Hoffnung auf eine Versöhnung verloren! Seit 2009 waren die Blondine und der Stürmer ein Paar, verlobten sich 2018 und wollten eigentlich dieses Jahr heiraten. Doch dann verkündeten die Dreifach-Eltern vergangenen Oktober ihre Trennung. In letzter Zeit kursieren vielerlei Gerüchte, dass die zwei wieder zueinandergefunden hätten. Nun bezieht Scott Stellung zu den Comeback-Gerüchten!

Anfang des Monats wurde Helen wieder mit ihrem Verlobungsring gesichtet, was die Gerüchteküche über eine Versöhnung ordentlich anheizte. In der Zwischenzeit reagierte ihr Ex Scott kurzerhand auf die Behauptungen in einer seiner Instagram-Storys mit den Worten: "Das wäre mir neu." Eine Reunion ist demnach wohl ausgeschlossen.

Laut der britischen Boulevardzeitung Mirror wäre Helen bereits wieder auf neuer Partnersuche, da die Beauty wohl schon auf den Promi-Dating-Apps "Raya" und "Celebs Go Dating" gesichtet wurde. In einem Shooting auf Instagram präsentierte die Blondine zudem stolz ihr neuen Brüste, die sie sich offenbar kürzlich vergrößern ließ.

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan, Scott Sinclair und ihre gemeinsamen Kinder im September 2020

Instagram / scotty__sinclair Scott Sinclair, Fußballer

Instagram / scotty__sinclair Helen Flanagan und Scott Sinclair im Juni 2022

