Liebescomeback? Helen Flanagan trägt ihren Verlobungsring

Haben sie wieder zueinandergefunden? Die Schauspielerin Helen Flanagan (32) und ihr ehemaliger Verlobter Scott Sinclair gaben im Oktober vergangenen Jahres ihre Trennung bekannt. Und das, obwohl sie bereits, seit beide 19 Jahre alt waren, gemeinsam durchs Leben gingen. Außerdem haben die beiden drei gemeinsame Kinder. Doch dann machten Gerüchte die Runde, dass das einstige Traumpaar gemeinsam im Urlaub sei. Jetzt teilte Helen ein Foto, auf dem sie ihren Verlobungsring zu tragen scheint.

Auf ihrem neuen Instagram-Beitrag lächelt die Schauspielerin in einem pinken Glitzerkleid in die Kamera. Ein Detail fällt dabei ins Auge: Der funkelnde Ring an Helens Finger. Dieser scheint der Verlobungsring ihres Ex-Freundes Scott zu sein. Auch die Follower scheinen das Prachtstück bemerkt zu haben. "Und der Verlobungsring ist wieder am Finger", kommentiert ein Fan. Bisher äußerte sich keiner der beiden zu einem eventuellen Liebescomeback.

Doch nicht nur der Ring könnte ein Hinweis auf eine Versöhnung der beiden sein. Ein Insider verriet zudem, dass Helen und Scott einen gemeinsamen Urlaub genießen würden: "Während sie auf Social Media so tun, als seien sie nicht zusammen, verbringen sie viel Zeit gemeinsam mit ihren Kindern." Dennoch gibt auch er zu, dass es sich dabei um einen Familienurlaub zugunsten der gemeinsamen Kinder handeln könne.

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan und Scott Sinclair im November 2021

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan mit ihren Kindern

Instagram / hjgflanagan Helen Flanagan und Scott Sinclair, Mai 2022

