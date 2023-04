Endlich versöhnt: Theresia Fischer vereint Familie und Liebe

Theresia Fischer (31) ist überglücklich! Die einstige Germany's next Topmodel-Kandidatin machte vor wenigen Monaten offiziell, dass sie wieder in einer Beziehung ist. Zuvor ging sie jahrelang mit ihrem Mann Thomas Behrend durchs Leben. Unter anderem führte der Altersunterschied von 30 Jahren jedoch zu einer Kluft zwischen ihr und ihrer Familie. Mit ihrem neuen Freund ist offenbar alles anders: Theresia vereint endlich ihre neue Liebe und ihre Familie!

Auf Instagram teilt die Influencerin einen Schnappschuss vom Osterfest, auf dem sie mit ihrem Freund Stefan und ihrer Oma posiert. "Der langersehnte Wunsch nach Geborgenheit, Zugehörigkeit und Akzeptanz in meiner Familie ist endlich in Erfüllung gegangen. Kein Geld dieser Welt kann diese echten Gefühle mit sich bringen", schwärmt Theresia dazu. "Wir sind unendlich glücklich, fehlt nur noch ein Baby", fügt sie außerdem mit einem Zwinkersmiley hinzu.

Noch während der Ehe mit ihrem Ex Thomas kam es zum Bruch zwischen Theresia und ihrer Familie. Gegen Ende näherten sie sich allerdings langsam wieder an. "Ich bin so dankbar dafür, dass ich jetzt wieder Kontakt zu meinen Eltern habe, dass es sich stabilisiert hat, dass es harmonisch war, dass es auch mit meiner Oma schön war", schrieb sie damals im Netz. Nun scheinen alle Wogen endgültig geglättet zu sein.

Anzeige

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer und ihr Freund Stefan im Februar 2023

Anzeige

ActionPress Theresia Fischer, ehemalige GNTM-Kandidatin

Anzeige

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer mit ihrem Mann Thomas

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de