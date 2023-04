Eva-Diss? Lisha würde sich nie für den Playboy ausziehen

Verpasst Lisha hier Evanthia Benetatou (31) etwa einen Seitenhieb? Die YouTuberin und die einstige Bachelor-Finalistin waren schon im Sommerhaus der Stars 2020 nicht gut aufeinander zu sprechen. Danach hatten sie sich eigentlich vertragen – doch jetzt scheint die Auswanderin wieder gegen die Mutter eines Sohnes zu sticheln: Eva hatte sich nackt für den Playboy fotografieren lassen. Für Lisha wäre das allerdings nie infrage gekommen!

Nur wenige Stunden nachdem bekannt wurde, dass Eva das Cover der neuen Ausgabe der Erotikzeitschrift ziert, verriet Lisha in ihrer Instagram-Story, dass auch sie einst für ein Shooting angefragt worden war. Doch sie lehnte ab: "Ich finde Nacktheit überhaupt nicht schlimm und die Bilder sehr ästhetisch, aber ich habe da einen Mann, der eine Familie hat und meinen Vater, denen ich so was niemals antun würde." Es gebe eben Prioritäten: "Manchmal muss man weiter denken als nur an sich selbst und das Geld dahinter."

Lisha wollte Eva mit ihrer Aussage aber offenbar nicht angreifen. Die Goodbye Deutschland-Protagonistin stellte klar: "Das ist kein Diss an jemanden, nur meine Meinung. Die Leute, die wir damit verletzen könnten, müssen dann nämlich damit leben."

Lisha, Ex-"Sommerhaus der Stars"-Kandidatin

Evanthia Benetatou, Reality-TV-Star

Lisha im November 2022

