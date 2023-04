Kurz vor Einweisung: Amanda Bynes trennte sich von Verlobtem

In den vergangenen Wochen sorgte Amanda Bynes (37) für mächtig Schlagzeilen. Ende März war die Schauspielerin ohne Kleidung auf den Straßen von Los Angeles gesichtet worden. Wenig später ließ sich die "She's the Man"-Darstellerin selbst in eine Psychiatrie einweisen. Mittlerweile soll die US-amerikanische Schauspielerin diese wieder verlassen haben. Nun gibt ihr Ex-Verlobter Details bekannt: Amanda trennte sich kurz vor dem Vorfall von ihm!

Gegenüber TMZ packt Amandas Ex Paul Michael nun über die Trennung von dem Kinderstar aus. Die habe eine Woche vor ihrem nackten Umherwandern auf der Straße stattgefunden. Laut Paul sei Amanda drei Tage zuvor verschwunden und schließlich mit einem anderen Mann nach Hause gekommen. Daraufhin sei es zum Streit zwischen den einstigen Verlobten gekommen und die 37-Jährige habe sich mit dem Grund von Paul getrennt, kein Interesse mehr an ihm zu haben. Schließlich habe er seine Sachen gepackt und sei schockiert gegangen. Bis zu diesem Tag habe Amanda nämlich stabil und zufrieden auf ihn gewirkt. Paul vermutet demnach, dass etwas während ihrer Abwesenheit passiert sein muss.

In einem früheren Interview mit Page Six kurz nach ihrer Einweisung erzählte Amandas Ex schon: "Sie hat ihre Medikamente abgesetzt und nimmt nach wie vor keine." Er gab dabei außerdem bereits Details zu ihrer turbulenten Trennung preis, bei der Amanda ihm vorgeworfen habe, Drogen zu nehmen. Laut Paul habe sie bloß versucht, von sich abzulenken.

Getty Images Amanda Bynes, Schauspielerin

Getty Images Amanda Bynes bei den MTV Movie Awards 2011

ActionPress Paul Michael und Amanda Bynes im April 2022

