Marc-Robins Flirtoffensive: Karina Wagner hat es gefallen!

Karina Wagner (27) hat es genossen! Momentan sehen Zuschauer die ehemalige Bachelor-Kandidatin mit ihrem Ex-Partner Gustav Masurek (33) bei Prominent getrennt. In der Show sprach sich das Ex-Paar aus und schien Frieden mit seiner Trennung gefunden zu haben. Gustav betonte zudem, dass es ihm nichts ausmache, wenn Karina vor seinen Augen mit einem anderen anbandelt. Daraufhin flirtete sie mit Marc-Robin. Jetzt gibt Karina zu: Seine Annäherungsversuche haben ihr gefallen!

Nach einer wilden Partynacht machte Marc-Robin vor den Jungs in der Villa deutlich, dass er Karina nicht von der Bettkante stoßen würde. Um sein Interesse zu signalisieren, krauelte der ehemalige Temptation Island-Kandidat die Brünette am Nacken und nahm sie in den Arm. Karina habe da nichts dagegen gehabt – ganz im Gegenteil, betont sie gegenüber Promiflash: "Das habe ich sehr genossen. Das hätte er ruhig öfter machen können."

Karina sei sich sicher, dass der Flirtversuch von Marc-Robin nicht ernst gemeint war. Außerdem stellte sie klar, dass nicht Gustavs Anwesenheit der Grund gewesen sei, warum sie sich nicht auf den Ex von Michelle in dem Moment einließ. "Im Endeffekt bin ich Single da drin und kann es selbst entscheiden, mit wem ich was habe oder mit wem nicht. [Gustavs] Kommentare waren trotzdem einfach unpassend und ekelhaft", weiß die 27-Jährige.

