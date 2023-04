"Masked Singer"-Ratefieber: Auf diese Promis tippen die Fans

Wer verbirgt sich unter den restlichen Masken? Aktuell schlüpfen bei The Masked Singer wöchentlich wieder Prominente in ein für sie angefertigtes Kostüm und singen auf der großen Showbühne. Ihr Ziel: Nicht erkannt werden! Zwei Masken wurden bereits gelüftet: Das Känguru entpuppte sich als Tatort-Star Jan Josef Liefers (58) und der Waschbär als der Moderator Daniel Boschmann (42). Doch die Fans haben bereits so einige Ideen, welche anderen Stars sich unter den prunkvollen Hüllen verstecken!

In der JoynMe-App können die Zuschauer von "The Masked Singer" ihre Tipps abgeben, welche Promis dieses Jahr in den aufwendigen Kostümen performen. Dabei scheinen sich die Fans bei einigen Masken ziemlich sicher zu sein – insbesondere bei der Diamantula! So stimmen ganze 81 Prozent für Sängerin Patricia Kelly (53). Auch die hohe verstellte Stimme des Toasts kommt einigen Zuschauern bekannt vor: Comedienne Tahnee soll damit die Zuschauer auf den Holzweg führen! Bei dem niedlichen Pilz steht dagegen Schlagerikone Marianne Rosenberg (68) mit etwas Abstand auf dem ersten Platz. Viele würden auch ihre Hand dafür ins Feuer legen, dass es sich bei dem Igel um Silbermond-Frontfrau Stefanie Kloß (38) und bei dem Seepferdchen um Jan Josef Liefers Frau Anna Loos (52) handelt.

Der Frotteefant und der Schuhschnabel bringen allerdings nicht nur das Rateteam ins Grübeln. Die Fans der Sendung sind gespalten, ob sie unter dem Tier mit dem langen Rüssel Melissa Khalaj (33) oder doch eher Evelyn Burdecki (34) vermuten. Noch enger sieht es jedoch bei dem Schuhschnabel aus. Heiße Kandidaten für die Maske sind die Sänger Max Giesinger (34), Samu Haber (47) und Luca Hänni (28).

Getty Images Patricia Kelly bei der Premiere von "The Kelly Family – Die Reise Geht Weiter"

Getty Images Marianne Rosenberg, Schlagersängerin

Getty Images Max Giesinger bei den MTV Europe Music Awards 2022

