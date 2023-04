Warum erzählte Xenia Familie nichts von Bachelor-Teilnahme?

Xenia spricht Klartext! Aktuell ist die Einzelhandelskauffrau in der diesjährigen Der Bachelor-Staffel zu sehen: Neben ihren Mitstreiterinnen Alyssa, Angelina, Chiara und Co. kämpft auch die dunkelhaarige Beauty um das Herz des Rosenkavaliers David Jackson. Während eines Einzelgesprächs offenbarte Xenia dem Hottie jedoch, dass sie ihrer Familie nichts der Teilnahme an dem Dating-Format erzählte. Aber warum? Im Promiflash-Interview verriet Xenia ihre Gründe!

"Es hat sich für mich nie so angefühlt, als hätte ich etwas verheimlicht. Ich habe einfach nur nicht von Beginn an von meinen Plänen berichtet", stellte die 30-Jährige gegenüber Promiflash klar und fügte außerdem hinzu: "Manche Dinge im Leben sollte man erst einmal für sich erleben, bevor man diese teilt und da meine Familie da sowieso superentspannt ist, hat sich das 'nicht erzählen' nie schlecht für mich angefühlt."

Auch verriet Xenia, dass ihre Familie sie mittlerweile im Fernsehen gesehen hat und "superstolz"ist. "Für sie war es eine tolle Überraschung, sie schauen allesamt jede einzelne Folge und fiebern von Anfang an euphorisch mit", berichtete sie außerdem im Promiflash-Interview. Für die gebürtige Erfurterin sei die Unterstützung ihrer Liebsten "ein unendlich schönes Gefühl".

Alle Infos zu "Der Bachelor" auf RTL+

RTL David und Xenia bei "Der Bachelor"

Instagram / ku.senia Xenia, "Der Bachelor"-Kandidatin

Instagram / ku.senia Xenia, "Der Bachelor"-Kandidatin 2023

