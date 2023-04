Zum Geburtstag: Shirin David bekommt rosafarbenen XXL-Jeep

Sie erfüllt sich einen Kindheitstraum! Die Rapperin Shirin David (28) hat mit fünf Nummer-eins-Hits den Aufstieg zum Musikstar geschafft. Doch nicht nur auf der Bühne wird die Blondine gefeiert – auch im Netz begeistert sie ihre Fans mit Einblicken in ihr luxuriöses Leben. Zu ihrem Geburtstag schmiss die Bekanntheit jetzt eine prunkvolle Party mit viel Bling-Bling. Eines konnte Shirin dabei nicht lange für sich behalten: ihr krasses Geburtstagsgeschenk!

Auf Instagram teilte der Musikstar Fotos und Videos von der Überraschung. Mit Vokuhila und in einem schwarzen Mini-Kleid mit pinkem Tüll posiert Shirin stolz vor der rosafarbenen G-Klasse. Dabei strahlt sie übers ganze Gesicht. Dazu schrieb sie: "Barbies ganzer Name ist immer noch Barbara" und spielte damit auf einen ihrer Songs an.

Doch den Fans fiel noch ein weiteres Detail auf. In einem der Clips konnte man im Hintergrund den neuen Song von Shirin hören. Das Album hatte sie bereits für dieses Jahr angekündigt. Zu hören war: "Ich bin nicht so eine, doch genauso eine bin ich. Du bist nicht so einer, doch genauso einen will ich. Ich bin nicht so eine, doch genauso eine bin ich. Es war schon immer so, wenn ich was will, dann kriege ich es."

