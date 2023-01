Shirin Davids Rap-Hit wird von Streamingdiensten gelöscht

Shirin David (27) muss einen musikalischen Rückschlag verkraften. Seit mittlerweile viereinhalb Jahren ist die gebürtige Hamburgerin nicht mehr aus der deutschen Rap-Szene wegzudenken. Regelmäßig feiert sie große Erfolge mit Songs wie "Ich darf das" oder "Lieben wir". Doch nun gab es Aufruhr um eines ihrer 2020 veröffentlichten Lieder. Shirin erzählte, dass ihr Hit "Hoes Up G’s Down" von allen Streamingdiensten entfernt werden musste.

Im Rahmen einer Instagram-Fragerunde sprach der ehemalige YouTube-Star nun darüber, wieso der Song "Hoes Up G’s Down" plötzlich von Spotify und Co. verschwunden ist. Wie Shirin erklärte, ist ein Rechtsstreit mit der Band Kraftwerk der Grund, der nun zugunsten der "The Model"-Interpreten ausging. So schilderte die 27-Jährige als Antwort auf die Frage eines Fans, wieso der Track nicht mehr auf den Streamingplattformen zu finden sei: "Ich musste leider das Sample wechseln, weil Ralf Hütter [von Kraftwerk] nicht möchte, dass Shirin David auf seinen Beat Jetski im Pool fährt". Mittlerweile wurde der Song jedoch mit einem neuen Sound wieder veröffentlicht.

Doch nicht zum ersten Mal sorgt dieser Song für negative Schlagzeilen und Trubel. Im Mai 2020 drehte die Selfmade-Millionärin während der globalen Gesundheitskrise mit über 100 Beteiligten das Musikvideo zu "Hoes Up G’s Down". Dabei rückte die Polizei an, weil sich Nachbarn wegen Lärmbelästigung beschwert hatten. Außerdem verstieß der Videodreh gegen die damals herrschenden Kontaktbeschränkungen.

Instagram / shirindavid Shirin David im September 2022

Instagram / shirindavid Shirin David, Rapperin

Instagram / shirindavid Shirin David, Musikerin

