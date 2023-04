45 Jahre: So feiert Moderatorin Sylvie Meis ihren Geburtstag

Sie ist wieder ein Jahr älter! Sylvie Meis (45) machte sich nicht nur als Ex-Frau des Fußballspielers Rafael van der Vaart (40), sondern auch als Moderatorin im deutschen TV einen Namen. Sie stand bereits für Let's Dance oder auch Love Island vor der Kamera und saß einige Jahre neben Dieter Bohlen (69) in der Das Supertalent-Jury. Das niederländische Allroundtalent feiert nun seinen Geburtstag, und: Sylvie genießt sichtlich die Zeit mit ihren Liebsten!

In ihrer Instagram-Story präsentiert die Moderationsqueen, wie sie in ihren Ehrentag in einem schicken Lokal in Madrid reinfeierte. Sylvie kleidete sich hierfür ganz in Schwarz und trug einen knallroten Lippenstift – ihre Haare waren zu einem Dutt hochgesteckt. In den Videos freute sich die Blondine über den Live-Gesang und wurde mit einer Sahnetorte in der Form einer 45 beschenkt. Zudem bedankte sie sich mit einem Schnappschuss bei drei Freundinnen, die ihr wohl "in einer schweren Periode in [ihrem] Leben" beigestanden hatten.

Auch Sylvies Sohn Damian ließ es sich nicht nehmen, seiner bekannten Mutter zum Geburtstag zu gratulieren. Via Social Media schreibt sie dem 16-Jährigen: "Ich danke dir so sehr mein Schatz! Ich liebe dich so sehr, zum Mond und wieder zurück!" Bei ihren Feierlichkeiten in Madrid war der Nachwuchs-Fußballer jedoch allem Anschein nach nicht dabei.

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Moderatorin

Getty Images Sylvie Meis, TV-Persönlichkeit

Getty Images Sylvie Meis und ihr Sohn Damian im Jahr 2012

