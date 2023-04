Anne Wünsche macht Abtreibung publik: Fans sind geschockt

Damit haben Anne Wünsches (31) Fans nicht gerechnet! Am Donnerstag überrascht die einstige Berlin - Tag & Nacht-Darstellerin ihre Follower mit brisanten Neuigkeiten: Sie ist schwanger und erwartet ihr viertes Kind. Doch das ist nicht alles: In ihrem Social-Media-Beitrag verrät sie auch, dass sie das Kind nicht behalten will. Für Annes Fans sind diese Neuigkeiten nur schwer verdaulich – viele finden diese Entscheidung zu privat für die Öffentlichkeit!

Nachdem Anne in ihrem Instagram-Beitrag über ihre Schwangerschaft und den geplanten Schwangerschaftsabbruch sprach, tummeln sich auch die Fan-Meinung in der Kommentarspalte unter ihrem Post. Während einige Fans versuchen wollen, die 31-Jährige von ihrem Entschluss abzuhalten, stören sich die meisten User vor allem daran, dass Anne diese Neuigkeiten in die Öffentlichkeit trägt. "So etwas öffentlich zu teilen geht gar nicht" oder "Es gibt Sachen, die man besser für sich behält. [...] Gewisse Themen sollte man intern in der Familie besprechen und ein Urteil fällen, aber damit öffentlich gehen?", lauten nur einige der kritischen Stimmen im Netz.

Andere Fans hingehen stehen Anne nach ihrem Statement bei. "Es ist dein Leben und deine Entscheidung. Ich finde es supermutig, dass du es so offen anspricht", lautet ein Kommentar unter dem Posting der Dreifachmama. "So eine Entscheidung ist etwas ganz persönliches", findet auch ein anderer User.

Anne Wünsche, Influencerin

Anne Wünsche mit ihren Kindern Sávio, Juna und Miley

Anne Wünsche im Januar 2023

