Er ist Yasin Mohameds "Kampf der Realitystars"-Favorit!

Yasin Mohamed (31) hat schon einen glasklaren Kandidaten auf den Sieg auserkoren. Im vergangenen Jahr kämpfte er bei Kampf der Realitystars selbst um die Gewinnsumme von 50.000 Euro, dann musste er sich allerdings gegen Elena Miras (30) geschlagen geben. Nun ist die neue Staffel angelaufen – und der Basketballer hat schon eine Vermutung, wer es weit bringen könnte: Yasin rechnet Serkan Yavuz (30) große Chancen aus!

In "Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit" ließ der Ex-Kandidat die erste Folge der Show mit Aaron Troschke (33) und Bella Lesnik noch mal Revue passieren – und machte dabei deutlich, dass er Serkan jetzt schon ganz vorne sieht! "Ich finde, er ist aktuell so der Main-Charakter der Staffel. Er ist der Motor, der alles zusammenhält", schwärmte er über den ehemaligen Bachelor in Paradise-Teilnehmer.

Außer Serkan nehmen beispielsweise noch Antonia Hemmer (23), Manni Ludolf (60) oder Paul Janke (41) an dem Wettkampf teil – Ingrid Pavic (37) musste Thailand schon verlassen. Serkan kassierte von allen aber die geringste Gage: Er bekommt lediglich einen Euro für seine Teilnahme! Auch dazu hatte Yasin etwas zu sagen: "Danke, dass du mich abgelöst hast als günstigster Kandidat."

"Kampf der Realitystars" ab 13. April 2022, immer mittwochs um 20:15 Uhr bei RTLZWEI und samstags vorab in der Preview auf RTL+.

Anzeige

RTL2 Der "Kampf der Realitystars"-Cast 2023

Anzeige

RTLZWEI / Luis Zeno Kuhn Serkan Yavuz, "Kampf der Realitystars"-Kandidat 2023

Anzeige

Instagram / serkan_yavuz Serkan Yavuz mit seiner Tochter Nova

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de