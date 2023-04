Erstes "Temptation Island"-Lagerfeuer: Frauen sind entsetzt

Bei Temptation Island wird es brenzlich! Auch in diesem Jahr wagen es vier Paare auf die Insel der Verführung: Neben Nico und Sarah, Loreen und ihrem Freund Adam wollen auch Adrian und seine Partnerin Charline sowie Tatum und Louis sich im ultimativen Treuetest beweisen. Nun stand das erste Lagerfeuer der fünften "Temptation Island"-Staffel an – sehr zum Entsetzen der vergebenen Frauen!

Wie in der aktuellen Folge des Reality-Formats zu sehen ist, geht es bereits beim ersten Lagerfeuer ordentlich zur Sache! "Also wenn das so weitergeht, […] kann er seine Koffer gepackt lassen. [...] Das ist voll peinlich!", weint Charline, als sie Bilder von Adrian sieht, während Tatum gegen ihren Liebsten schießt: "Er stellt sich immer als Saubermann dar [...] – und jetzt sehe ich mal, wie er wirklich ist." Für sie steht fest: "Wir müssen jetzt ausrasten – wirklich!"

Die vergebenen Männer sind zu Beginn des Lagerfeuers entspannt – doch auch bei ihnen kippt die Stimmung schnell: Nachdem seine Freundin gegen ihn schießt und behauptet, manchmal wie seine Mama zu sein, sieht man Adrian die Anspannung deutlich an. Dennoch erklärt 24-Jährige: "Ist eigentlich für mich voll in Ordnung, was da passiert ist." Louis hingegen ist von dem Verhalten seiner Freundin enttäuscht: "Sie muss halt echt wissen, wie sie sich präsentiert." "Wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen", erklärt Adrian abschließend unter der Zustimmung der anderen.

Alle Infos zu "Temptation Island" auf RTL+.

RTL Sarah, Tatum, Loreen und Charline, "Temptation Island"-Kandidatinnen

RTL Nico, Louis, Adam und Adrian, "Temptation Island"-Kandidaten

RTL Adrian Loevenich, "Temptation Island"-Kandidat

