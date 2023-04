"Fuck you, Haters": Cathy Hummels wieder halb nackt im Netz

Sie lässt wieder die Hüllen fallen! Reality-TV-Moderatorin Cathy Hummels (35) wurde durch ihren Ex-Ehemann, den Profikicker Mats Hummels (34), bekannt. Inzwischen hat sich die Blondine eine eigene Karriere aufgebaut und teilt im Netz ihren Alltag mit ihren knapp 700.000 Followern. Dabei geizt die ehemalige Spielerfrau nicht mit ihren Reizen und kassiert dafür oft fiese Kommentare. Jetzt richtete sich Cathy mit einem neuen freizügigen Beitrag an ihre Hater.

Auf ihrem neuen Instagram-Foto zeigt sich die Influencerin in einem geblümten rosafarbenen Anzug, der tief blicken lässt. "Was sagen diese Fotos aus? Keine Ahnung. Ich würde sagen, dass sie mich aber ganz schön gut beschreiben. Girly-Flower-Power-Girl, sexy Lady, f*** you Haters", steht unter den Schnappschüssen. Außerdem stellt sie klar: "Ich hab einfach einige Facetten in mir, die alle ausgelebt werden wollen und müssen."

Doch wie kommt der Beitrag bei den Fans an? "Die Fotos und dazugehörigen Texte kommen eher wie ein Hilferuf und Verzweiflung rüber", kommentiert ein Follower. Ein anderer Nutzer äußert: "Langsam wird es langweilig, sieht schon billig und arm aus." Doch einige wenige Fans halten zu Cathy: "Du bist wunderschön, nur Neider finden immer was zu meckern."

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels in einem sexy Anzug

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Influencerin

Anzeige

Instagram / cathyhummels Cathy Hummels, Moderatorin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de