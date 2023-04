Ikke Hüftgold fordert Peter Urbans vorzeitiges ESC-Aus

Ikke Hüftgold (46) will, dass Peter Urban (74) das Feld räumt! Der Partyschlagersänger nahm am ESC-Vorentscheid teil und kam bei den Zuschauern auch richtig gut an. Dennoch fiel die Wahl am Ende auf Lord of the Lost, die Deutschland am 13. Mai in Liverpool vertreten werden. Peter Urban befürwortete im Promiflash-Interview die Entscheidung. Jetzt holte Ikke gegen ihn aus: Peters Aus als ESC-Kommentator sei längst überfällig!

Peter wird dieses Jahr zum letzten Mal den ESC kommentieren. Zuvor äußerte der Journalist sich im Promiflash-Interview abfällig über Ikkes ESC-Teilnahme. Daraufhin kündigte der Musiker an, über den NDR und die Machenschaften hinter der deutschen ESC-Teilnahme auszupacken. "Ich fordere, dass Peter noch vor seinem letzten geplanten ESC den Hut nimmt", schoss der 46-Jährige im "33 Minuten"-Podcast von Pierre van Hooven gegen den Moderator. Es sei eine Frechheit, dass sich Peter mit seiner öffentlich bekannten Haltung gegenüber dem ESC so lange in dieser Position halten könne, ärgerte sich Ikke.

"Dass Peter Urban seit 30 Jahren das Finale kommentiert, obwohl er selbst in der Süddeutschen sagt, dass er kein großer Fan des ESC ist, das sagt doch eigentlich alles", konnte Ikke nicht mehr an sich halten. Doch nicht nur Peter bekam sein Fett weg. Der "Layla"-Produzent kritisierte auch die Entscheider hinter den deutschen ESC-Beiträgen scharf. "Das ist der relevanteste Musikwettbewerb der Welt und kein deutscher etablierter Musiker interessiert sich für diesen Saftladen. Da muss ein Führungswechsel in voller Bandbreite her", teilte Ikke seine Meinung mit.

Instagram / peterurban_onair_esc Peter Urban, Moderator

Instagram / matthiasdistel Matthias Distel, Sänger

Getty Images Ikke Hüftgold, "Unser Lied für Liverpool"

