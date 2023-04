Ina fliegt, Anya heult: GNTM-Fans und Kandidatinnen genervt!

Die Zuschauer haben die Nase von Anya Elsner gestrichen voll! Das Nachwuchsmodel gehört bei Germany's next Topmodel nicht gerade zu den Lieblingen. Denn sowohl die anderen Teilnehmerinnen in der Villa als auch die Zuschauer vor dem Fernseher sind genervt von der Blondine. Sie finden: Anya versucht, wann immer möglich die Aufmerksamkeit auf sich zu lenken – inklusive Tränenchaos. Auch in der neunten Folge flossen bei ihr wieder die Tränen!

Neben Ina gehörte Anya zu den letzten Kandidatinnen, die für die Entscheidung vor Heidi Klum (49) und Nikeata Thompson (42) treten mussten. Noch bevor die beiden irgendein Feedback geben konnten, begann sie schon zu weinen. Dabei flog letztlich nicht sie, sondern Ina raus – und trotzdem brach sie abermals in Weinen aus. Die Fans sind fassungslos, wie sich bei Twitter zeigte. "Anya, du machst dir keine Freunde mit diesem Verhalten", merkte ein User an. Ein Anderer wetterte: "Anya schafft es auch jedes Mal sich in den Mittelpunkt zu drängen."

Auch die Kandidatinnen konnten Anyas Verhalten nur schwer nachvollziehen. Die Blondine suchte nach der Entscheidung bei Marielena Trost, obwohl sie eine Runde weiter kam. Deswegen erklärte die Best Agerin ihr auch: "Ina ist raus. Du bist drin. Lass uns mal um Ina kümmern."

Instagram / anya.elsner Anya Elsner, GNTM-Kandidatin 2023

ProSieben / Richard Hübner Marielena, GNTM-Kandidatin

ProSieben / Richard Hübner Anya, "Germany's next Topmodel"-Kandidatin 2023

