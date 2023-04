Liebes-Comeback? Yeliz Koc folgt Jannik Kontalis wieder!

Versuchen die beiden es noch mal miteinander? Bei Make Love, Fake Love hatte Yeliz Koc (29) ihren Traummann gesucht. Im Finale hörte sie auf ihren Kopf und wählte letztlich Jannik Kontalis. Acht Monate lang hatten die beiden total happy gewirkt. Doch dann folgte plötzlich die Trennung – und der Rosenkrieg ließ nicht lange auf sich warten. Inzwischen haben sich Yeliz und Jannik ausgesprochen. Ob es in dem Gespräch auch um eine Liebes-Reunion ging? Immerhin folgt die Influencerin ihrem Ex nun wieder...

Inmitten des Trennungsdramas war die Ex-Bachelor-Teilnehmerin ihrem Partner auf Instagram entfolgt und löschte zudem jede Spur von gemeinsamem Pärchen-Content. Doch nun ist der TikToker wieder in Yeliz' Liste der Abonnements zu finden. Haben sich die beiden etwa wieder angenähert? Geäußert hat sich die Mutter einer Tochter dazu bisher noch nicht – auch auf Janniks Social-Media-Accounts bleibt es weiterhin still.

Erst am Dienstag hatte Jannik auf der Bilderplattform ein weiteres Statement geteilt. Darin hatte er erklärt, dass weder er noch Yeliz sich künftig zu den Fremdgeh-Vorwürfen äußern werden. "Yeliz und ich haben persönlich über alles gesprochen", hatte der Beau seiner Community außerdem eröffnet.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im Juni 2022

Instagram / _yelizkoc_ Jannik Kontalis und Yeliz Koc bei "Make Love, Fake Love"

Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis im März 2023

