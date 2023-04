Wird Prinz William Harry bei Krönung kalte Schulter zeigen?

Wie wird die Stimmung zwischen Prinz William (40) und seinem Bruder Prinz Harry (38) sein? Am 6. Mai findet die Krönung von König Charles III. (74) in London statt. Ebenso wie die britische Königsfamilie wird auch Royal-Aussteiger Harry mit von der Partie sein. Auch, wenn der Wahlamerikaner unter anderem in seinen Memoiren immer wieder heftig gegen seine Familie schoss. Vor allem William soll genug von dem Drama seines Bruders haben. Mehrere Royal-Experten sind sich deshalb sicher: Die Fehde zwischen William und Harry wird sich zuspitzen!

Gegenüber Mail Online prognostizieren gleich mehrere royale Insider, dass sich die Stimmung zwischen William und Harry auch im Rahmen der offiziellen Krönungszeremonie nicht verbessern werde. Vielmehr behaupten die Quellen, dass der Thronfolger plane, seinen in Ungnade gefallenen Bruder zu ignorieren – und "kein Interesse" habe, überhaupt mit dem Rotschopf zu sprechen.

Während Prinz Harry sich der frostigen Stimmung in der Heimat stellen wird, wird Herzogin Meghan (41) ihrem Gatten keine große Stütze sein können – denn wie es aussieht, wird die einstige Suits-Darstellerin mit ihren zwei gemeinsamen Kindern in Kalifornien bleiben. In dem Statement des Buckingham-Palastes, in dem die Teilnahme von Harry bestätigt wurde, ist von seiner Frau nämlich keine Rede.

Getty Images Prinz Charles und Prinz Harry im Februar 2018

Getty Images Prinz William und Prinz Harry bei der Einweihung von Prinzessin Dianas Statue

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan bei ihrem ersten öffentlichen Event

