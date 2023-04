20 Jahre clean: Russell Brand beschäftigt Sucht immer noch

Russell Brand (47) spricht offen über seine Abhängigkeit. In der Vergangenheit kämpfte er mit einer starken Drogen- und Alkoholsucht. Inzwischen hat der Autor den Suchtmitteln abgeschworen. Um das zu schaffen, suchte sich Russell professionelle Hilfe und ging unter anderem zu den Anonymen Alkoholikern. Heute ist der US-Komiker bereits seit 20 Jahren clean. Dennoch beschäftigt ihn seine Sucht bis heute sehr.

Gemeinsam mit dem Arzt Dr. Gabor Maté sprach der 47-Jährige offen über seine Abhängigkeiten – und gab seinen Fans damit auch intime Einblicke in diese schwere Zeit. "Ich bin in einem Suchtprogramm und spreche mit anderen Abhängigen. Es ist hilfreich, Menschen mit Drogenabhängigkeit einzuladen", erklärte Russell und verriet, dass es für ihn wichtig war, während seiner Genesung positiv zu sein. Das möchte er auch an andere weitergeben: "Mit meinen Handlungen suche ich nach Verbindung, Ablenkung, Selbstwertgefühl."

Dass der Ex von Katy Perry (38) heute clean ist, hat er seiner Meinung nach nicht nur sich selbst zu verdanken. Im vergangenen Jahr bedankte sich Russell auf Instagram bei seinen Supportern: "Ich möchte zunächst meine Dankbarkeit für all die Menschen zum Ausdruck bringen, die mir geholfen haben, clean und nüchtern zu bleiben." Alleine hätte er es niemals geschafft, 20 Jahre nicht zu Drogen oder Alkohol zu greifen: "Auch wenn es oft als persönliche Leistung gesehen und gefeiert wird – es ist im Grunde eine gemeinschaftliche und spirituelle Leistung."

Anzeige

Getty Images Russell Brand, Autor

Anzeige

Getty Images Russell Brand bei einem Event in Los Angeles im Januar 2020

Anzeige

Getty Images Russell Brand bei einer Panel-Diskussion in London im Oktober 2017

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de