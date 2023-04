"American Idol": Ist Katy Perry etwa der neue Simon Cowell?

Diese beiden sind sich ganz schön ähnlich! Katy Perry (38) sitzt seit 2018 neben Luke Bryan (46) und Lionel Richie (73) in der Jury von American Idol. In der aktuellen Staffel des Gesangsformats fällt auf: Die "Teenage Dream"-Interpretin lässt oftmals kein gutes Haar an den Kandidaten. So musste sich beispielsweise die Teilnehmerin Sara Beth Liebe im Casting einiges gefallen lassen. Das Austeilen übernahm bei "American Idol" in den vorigen Jahren bereits ein anderer Juror sehr gekonnt: Ist Katy etwa der neue Simon Cowell (63)?

Auf Twitter häufen sich Kommentare, die genau diese These unterstützen. So schreibt ein User: "Ich habe 'American Idol' zwar schon eine Weile nicht geschaut – aber soll Katy Perry den neuen Simon Cowell darstellen?" Ein weiterer Social-Media-User meint: "Katy ist so gemein. Das war für mich im Fall von Simon Cowell nicht okay und das ist es auch nicht in ihrem Fall." In Bezug auf die bereits erwähnte Performance von Sara Beth Liebe lautet ein weiterer Kommentar: "Katy mobbt diese Frau bevor sie überhaupt zu singen begann. Das ist so hässlich!"

Sara schilderte im März, sie habe gegenüber der Jury erwähnt, dass sie drei Kinder hat. Die "California Gurls"-Interpretin habe anschließend einen vermeintlichen Witz gemacht, der wohl alles andere als lustig war. Katy habe, so meint Sara, Frauen kritisiert, die schon im jungen Alter Mutter werden wollen.

Getty Images Katy Perry, Jurorin bei "American Idol"

Getty Images Simon Cowell, ehemaliger "American Idol"-Juror

Getty Images Katy Perry, Sängerin

