Dieser Juror gewinnt den heutigen "Let's Dance"-Teamtanz!

Das war der Hammer! In der heutigen Let's Dance-Folge stand für die übrig gebliebenen Tanzpaare eine weitere Herausforderung an: Neben den üblichen Einzeltänzen trainierten sie in Kleingruppen gemeinsam mit je einem Jurymitglied. Die erste Performance zeigte Motsi Mabuse (42) mit ihrem Team, danach zeigte Jorge Gonzalez (55) mit seiner Truppe, was er kann und zum Schluss fegte Joachim Llambi (58) mit seiner Crew über das Parkett. Und dieser Juror konnte gewinnen!

Motsi belegte den ersten Platz für unter anderem einen Paso Dolbe und Contemporary und gewann somit jeweils zehn Extra-Punkte für die drei Tanzpaare. Den zweiten Platz holte sich Jorge mit einem Tango und Slowfox, was acht Bonuspunkte für die Tanzpaare bedeutete. Sechs Punkte und somit den dritten Platz gab es für Joachims Tanzcrew für unter anderem eine Polka und einen Marsch im Karneval-Style.

Doch nicht nur für Motsis Team gab es Grund zur Freude! Knossi (36) war gemeinsam mit Isabel Edvardson zu einem rockigen Paso Doble über das Parkett gefegt. Ihr Tanz zu "Let Me Entertain You" wurde von der Jury total gelobt und sorgte für eine Überraschung. Joachim vergab neun Punkte – und damit mehr als seine Jurykollegen! Als der Streamer das realisiert hatte, war er vor Freude völlig ausgeflippt! Er stürmte zurück auf die Tanzfläche und bedankte sich glücklich: "Danke Llambi, danke man."

Getty Images Joachim Llambi

Getty Images Motsi Mabuse bei "Let's Dance" 2023

Getty Images Jorge Gonzalez, "Let's Dance"-Juror

