Drake Bell drohte nach Streit mit seiner Frau mit Suizid!

Wie steht es um Drake Bell (36)? In den vergangenen Jahren hatte der einst gefeierte Teenie-Star mit zahlreichen negativen Schlagzeilen auf sich aufmerksam gemacht. Auch in den letzten Tagen war der US-Amerikaner in aller Munde, nachdem er von seiner Familie als vermisst gemeldet worden war. Wenige Stunden, nachdem das publik wurde, tauchte er jedoch wieder auf. Nun kommt heraus: Vor seinem Verschwinden hatte Drake sogar mit Suizid gedroht!

Wie TMZ berichtet, geht das aus dem Notruf hervor, mit dem Drake als vermisst gemeldet wurde. Nach einem heftigen Streit mit seiner Frau soll er seiner Familie erzählt haben, dass er sich betrinken und sterben wolle. In dem Telefonat spricht der Polizeibeamte mit einer anderen Abteilung und benennt die Situation als einen "möglichen Suizidversuch". Weiter fügt er hinzu: "Im Grunde handelt es sich um einen Prominenten, der sich mit seiner Frau zerstritten hat."

Nach dem Notruf war der Schauspieler jedoch wieder aufgetaucht, wie Page Six berichtete. "Wir können bestätigen, dass die Strafverfolgungsbehörden in Kontakt sind und Mr. Bell in Sicherheit ist", erklärte ein Specher des Daytona Beach Police Department. In der Zeit, in der Drake verschwunden war, sei ihm jedoch nichts passiert.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Suizid-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Instagram / drakebell Drake Bell im Mai 2020

Getty Images Drake Bell bei einem Event in L.A. im Juli 2018

Getty Images Drake Bell im Februar 2019



