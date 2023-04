Nach Vermisstenanzeige: Drake Bell ist wieder aufgetaucht!

Drake Bell (36) wurde wieder aufgefunden. Der Nickelodeon-Star war im Jahr 2021 angeklagt worden, weil er einem Fan unangemessene Nachrichten geschrieben haben soll – zuletzt wurde dann auch noch die Trennung von seiner Frau bekannt gemacht. Das waren nicht gerade sonderlich positive Schlagzeilen: Am Donnerstag wurde die Berühmtheit dann als vermisst gemeldet. Doch seine Familienmitglieder und Fans können aufatmen: Drake ist aufgetaucht und befindet sich in Sicherheit!

"Wir können bestätigen, dass die Strafverfolgungsbehörden in Kontakt sind und Mr. Bell in Sicherheit ist", berichtete ein Sprecher des Daytona Beach Police Department am Donnerstag gegenüber dem amerikanischen Magazin Page Six. Dabei soll dem 36-Jährigen in der Zeit, in der er verschwunden war, nichts passiert sein. Er sei wohlauf.

Als die Nachricht an die Öffentlichkeit gelangte, dass der "Drake & Josh"-Darsteller verschwunden sei, äußerten sich die User auf Twitter mit unterschiedlichen Stimmungen. "Anscheinend ist er also verschwunden?", kommentierte einer verwundert. Ein anderer Nutzer machte sich Sorgen: "Bruder, wo steckst du?"

Anzeige

Getty Images Drake Bell im Februar 2019

Anzeige

Instagram / drakebell Drake Bell (r.) mit seiner Frau und seinem Sohn im Disneyland, 2022

Anzeige

Instagram / drakebell Drake Bell (r.) mit seiner Frau und seinem Sohn im Disneyland, 2022

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de