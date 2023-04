"Finde es doof": Patrick Romer reagiert auf Antonias Lästern

Patrick Romer (27) kann das gar nicht nachvollziehen! Bei Das Sommerhaus der Stars hatte sich Antonia Hemmer einiges von ihrem damaligen Partner gefallen lassen müssen. Nach ihrer Teilnahme an dem Format folgte die Trennung des Bauer sucht Frau-Paares. Derzeit ist die Blondine eine der Teilnehmerinnen bei Kampf der Realitystars. Dort plauderte sie nun ganz schön aus dem Nähkästchen. Für Patrick ist das jedoch unterste Schublade. "Ich habe sie immer unterstützt. Ich finde es doof, dass sie da noch nachtreten muss. Aber jeder ist so wie er ist", erklärt er in "Die Stunde nach der Stunde der Wahrheit".

