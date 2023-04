Für Andrew: König Charles III. nutzt Krönung für Versöhnung

Bekommt Prinz Andrew (63) eine zweite Chance? In den vergangenen Jahren sorgte der Sohn von Queen Elizabeth II. (✝96) für eine Menge Negativschlagzeilen: Angeblich soll er in den Sexring-Skandal um Jeffrey Epstein (✝66) verwickelt gewesen sein. Die Konsequenz: Andrew wurden sämtliche militärische Titel entzogen – und er arbeitet seitdem nicht mehr für seine royale Familie. Umso mehr scheint Charles (74) nun daran interessiert zu sein, seinen skandalträchtigen Bruder wieder in die Familie zu integrieren!

Das berichtet jetzt ein Insider gegenüber The Sun: "Es herrscht eine große Wärme im Haus und eine richtige Versammlung um den König, der seinerseits eine ernsthaft emotionale Intelligenz zeigt, indem er sicherstellt, dass die Familie die Möglichkeit bekommt, an einem Stang zu ziehen." Bereits zu Ostern habe Charles die Gelegenheit ergriffen, um das Fest mit seinen Geschwistern zu feiern: "Alle vier Geschwister verbrachten den größten Teil des Osterwochenendes zusammen mit Kindern und Familienangehörigen."

Obwohl Charles auf ein gutes Familienverhältnis bedacht zu sein scheint, bleibt sein jüngster Sohn

Harry (38) außen vor. Gegenüber Daily Mail stellten bereits mehrere Royal-Experten klar, dass sich vor allem die Stimmung zwischen dem Rotschopf und seinem älteren Bruder William (40) auch im Rahmen der Krönung nicht verbessern werde. Vielmehr sind die Quellen der Meinung, dass William plane, den 38-Jährigen zu ignorieren – und "kein Interesse" habe, überhaupt mit dem Harry zu sprechen.

Anzeige

Getty Images Prinz Andrew im April 2023

Anzeige

Getty Images Königsgemahlin Camilla, König Charles, Prinzessin Anne und Prinz Andrew im April 2023

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinz Harry, April 2018

Anzeige

Wie findet ihr es, dass Charles seinen Bruder mehr integrieren möchte? Ich finde es richtig! Na ja, ich weiß ja nicht... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de