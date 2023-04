Ihr Auto in seiner Einfahrt: Datet Kylie Jenner Timothée?

Timothée Chalamet (27) und Kylie Jenner (25) heizen die Gerüchte weiter an! 2021 gaben der "Bones and All"-Star und Lily-Rose Depp (23) ihre Trennung bekannt. Seitdem wurde es recht ruhig um Timothées Liebesleben. Doch vor wenigen Tagen wurden Stimmen laut, die behaupten, dass der Schauspieler mit dem Keeping up with the Kardashians-Star anbandelt. Bestätigen die beiden damit die Spekulationen? Anscheinend besuchte Kylie Timothée jetzt in seinem Haus in Beverly Hills!

Das berichtet jetzt unter anderem Page Six: Der Range Rover der 25-Jährigen wurde am vergangenen Donnerstag bei der Ankunft vor dem Haus des "Call Me by Your Name"-Stars gesichtet. Es ist jedoch unklar, ob die Zweifach-Mama in dem Fahrzeug saß, da sie nie fotografiert wurde.

Obwohl weder Timothée noch Kylie die Liebesgerüchte bis dato bestätigten, haben die Fans anscheinend schon eine Meinung zu dem vermeintlichen Paar. "Kylie Jenner und Timothée Chalamet... Ich kann diese erschreckende Information einfach nicht fassen", schrieb ein User schockiert auf Twitter, während ein Weiterer postete: "Dass sich Kylie Jenner und Timothée Chalamet daten, fühlt sich an, als wenn zwei Leute aus der Highschool, die nie etwas miteinander zu tun hatten, sechs Jahre nach dem Abschluss anfangen, sich zu daten."

Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet im März 2022

Anzeige

Getty Images Kylie Jenner bei der Premiere von "Travis Scott: Look Mom I Can Fly", August 2019

Anzeige

Getty Images Timothée Chalamet, Schauspieler

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de