Lisa Marie Presleys Ex wird Twins im Erbstreit vertreten

Michael Lockwood will die Oberhand übernehmen. Anfang des Jahres war Lisa Marie Presley (✝54) plötzlich verstorben. Seitdem streiten sich jedoch ihre Verbliebenen um das Erbe der Schauspielerin. Der Grund: Lisa Maries Mutter Priscilla wurde im Testament nicht erwähnt und nur ihre Kinder Riley Keough (33) und die jüngeren Zwillinge Harper und Finley sollen erben. Letztere sollen nun in dem folgenden Gerichtsprozess zum Erbe aussagen. Und dabei werden sie von ihrem Vater Michael vertreten!

Schon vor wenigen Wochen hatte der Ex von Lisa Marie Presley das Sorgerecht für seine 14-jährigen Kinder bekommen. Auch den Vormund strebte er an, um die zwei im Erbstreit vor Gericht vertreten zu können. Das hat eine Richterin in Los Angeles nun bewilligt! Wie People berichtet, betonte Michaels Anwalt, dass er "bereit, fähig und willens, ihre Interessen zu schützen" sei. Das könnte von Vorteil für Priscilla sein – denn Michael soll sich mit ihr gut verstehen und in ihrem Interesse handeln.

Während des Prozesses um den Vormund wurde Michael unter anderem gefragt, wie die Beziehungen zu den anderen Parteien sei. "Lockwood hat ein gutes, kollegiales und familiäres Verhältnis zu allen beteiligten Parteien. Er ist nicht nur rechtlich, sondern auch moralisch verpflichtet, die Interessen [der Zwillinge] zu schützen", erklärte sein Anwalt daraufhin. Die Anwälte von Priscilla und Riley hatten dagegen nichts einzuwenden.

Sipa Press / Actionpress Lisa Marie Presley mit ihren Kindern Riley, Finley und Harper

Getty Images Lisa Marie Preslesy mit Michael Lockwood, 2015

Getty Images Priscilla Presley, März 2023

